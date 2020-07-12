«Динамо» в матче с двумя пенальти упустило победу в Александрии: видеообзоры матчей

Спорт

В воскресенье, 12 июля, матчами в Мариуполе, Александрии и Чернигове завершилась программа 30-го тура украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 30-й тур

12 июля (воскресенье)

«Александрия» — «Динамо» — 2:2 (Третьяков, 23, с пенальти, 89, с пенальти — Вербич, 64, 75).

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Шабанов, Сирота (Бурда, 24), Караваев, Сидорчук (Шепелев, 46), Цитаишвили (Цыганков, 46), де Пена (Буяльский, 60), Андриевский, Шапаренко, Русин (Вербич, 60).

«Десна» (Чернигов) — «Шахтер» (Донецк) — 2:4 (Гитченко, 29, Филиппов, 62 — Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 60, Алан Патрик, 69, с пенальти).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Витао, Кривцов, Болбат (Сиприано, 76), Степаненко, Алан Патрик, Майкон (Антонио, 73), Соломон (Тайсон, 70), Тете (Мудрик, 82), Фернандо (Сикан, 75).

«Мариуполь» — «Олимпик» (Донецк) — 1:4 (Мишнев, 65 — Завийский, 8, 30, Дегтярев, 14, 55).

11 июля (суббота)

«Колос» (Коваливка) — «Заря» (Луганск) — 0:2 (Кочергин, 9, 45+1).

«Днепр-1» — «Львов» — 3:2 (Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 — Ренанн, 6, 19). На 56-й минуте удален Сабино («Львов»).

Матч «Карпаты» — «Ворскла» не состоялся из-за снятия львовской команды с соревнований.

Донецкий «Шахтер», узнавший потенциальных соперников по сетке Лиги Европы, приехал в Чернигов на матч с «Десной», реально претендующей на второе место по итогам сезона. Вот только «горняки» даже в экспериментальном составе не оставили шансов хозяевам. В середине первого тайма гости в течение минуты забили два мяча, причем к обоим приложил ногу Соломон. Сначала израильский легионер уложил мяч под перекладину ударом от левого фланга штрафной, а затем прекрасно вырезал мяч на ворвавшегося во владения соперника Тете. Еще до перерыва черниговцы сократили отставание, когда центральный защитник Гитченко удачно подключился на розыгрыш углового, но вскоре после возобновления игры Майкон исполнил идеальный по точности удар из-за пределов штрафной после передачи Фернандо. Черниговцы вернули интригу в матч, когда Филиппов в своем стиле забил уже 16-й гол в сезоне (больше только у форварда «Шахтера» Мораеса, забившего 19 мячей), но окончательное слово осталось за «Шахтером» — Алан Патрик заработал и реализовал пенальти.

Киевское «Динамо» приехало в Александрию после напряженного матча в финале Кубка Украины, в котором «бело-синие» лишь в серии пенальти смогли дожать «Ворсклу» (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1). И, видимо, слишком много сил было оставлено в Харькове посреди недели, поскольку в первом тайме без своих лидеров (Вербич, Шепелев, Цыганков и Буяльский были оставлены в запасе) киевляне не были похожи сами на себя.

Неудивительно, что на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. Молодой Сирота ошибся, выполняя подкат в собственной штрафной, и сбил соперника, а Третьяков без шансов для Бойко выполнил приговор. Вернуться в игру подопечным Алексея Михайличенко удалось лишь после того, как были проведены несколько замен. Одна из них — появление на острие атаки Вербича — стала решающей, поскольку Беньямин оформил дубль в поединке. Сначала словенец зацепился за мяч в штрафной и с разворота пробил мимо вратаря, а затем успешно сыграл на добивании. Вот только удержать победный счет гостям не удалось — на последней минуте ошибся Шабанов, неудачно выбивший мяч из-под ног соперника в своей штрафной, и Третьяков забил второй мяч с 11-метровой отметки, оформив таким образом «пенальтийский дубль».

В Мариуполе прошло донбасское дерби между местной одноименной командой и донецким «Олимпиком». Приазовцы, ведущие борьбу за восьмое место, которое дает право сыграть в плей-офф за место в квалификации Лиги Европы, считались фаворитами, но были огорошены холодным душем в первом тайме, когда три мяча влетели в их ворота. Вскоре после перерыва «олимпийцы» еще один раз огорчили голкипера «Мариуполя», а все, на что сподобились, — это гол престижа. Впрочем, поражение не особо отразилось на позициях мариупольцев — за два тура до финиша сезона они на пять очков опережают ближайшего преследователя.

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 78 очков (30 матчей);

2. «Заря» — 57 (30);

3. «Динамо» — 56 (30);

4. «Десна» — 55 (30);

5. «Александрия» — 45 (30);

6. «Колос» — 29 (30);

7—12-е места

7. «Днепр-1» — 40 (29);

8. «Мариуполь» — 33 (28);

9. «Ворскла» — 28 (28);

10. «Олимпик» — 27 (29);

11. «Львов» — 24 (30);

12. «Карпаты» — 15 (24).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 16 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Владислав Супряга («Днепр-1»), Виктор Цыганков («Динамо»); 11 — Беньямин Вербич («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 10 —Тайсон («Шахтер»); 9 — Виталий Буяльский, Карлос де Пена (оба — «Динамо»), Максим Третьяков («Александрия»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена бразильского легионера «Шахтера» Дентиньо пожаловалась на расизм в Украине.

Фото ФК «Динамо»

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