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«Заря» в Киеве обыграла «Колос» и вновь вышла на второе место: видеообзор матча
В субботу, 11 июля, матчами в Киеве и Днепре стартовал 30-й тур украинской премьер-лиги. Основное внимание было сосредоточено на поединке между «Колосом» и «Зарей», по итогам которого луганчане могли выйти на второе место в таблице.
30-й тур
«Колос» (Коваливка) — «Заря» (Луганск) — 0:2 (Кочергин, 9, 45+1).
Команда из Коваливки, обыграв в прошлом туре «Александрию», оборвала свою серию поражений, которая насчитывала семь матчей. Подопечные Руслана Костышина не прочь были обыграть и «Зарю», но луганчане, в свою очередь, рвутся на второе место, которое даст право в следующем сезоне стартовать в квалификации Лиги чемпионов.
В целом, команды выдали довольно интересную динамичную игру, несмотря на жаркую погоду, правда, отличиться удалось лишь гостям. Уже на 9-й минуте Кочергин, получив в штрафной передачу с фланга, носком протолкнул мяч в ворота, а в компенсированное к первому тайму время он же завершил быструю контратаку луганчан.
После перерыва коваливцы были близки к тому, чтобы не только отквитать один мяч, но и спасти поединок. Правда, удача в этот вечер явно была на стороне гостей — в частности, в эпизодах с ударами Морозко и Смирного, после которых «Зарю» спасал каркас ворот.
Таким образом, благодаря победе луганчане вышли на второе место в таблице и ожидают завтрашних поединков с участием конкурентов — «Десна» примет на своем поле немотивированный «Шахтер», а «Динамо» сыграет на выезде с «Александрией».
Матч «Днепр-1» — «Львов» состоится в субботу, 11 июля, вечером.
Положение команд:
1—6-е места
1. «Шахтер» — 75 очков (29 матчей);
2. «Заря» — 57 (30);
3. «Десна» — 55 (29);
4. «Динамо» — 55 (29);
5. «Александрия» — 44 (29);
6. «Колос» — 29 (30);
7—12-е места
7. «Днепр-1» — 37 (28);
8. «Мариуполь» — 33 (27);
9. «Ворскла» — 28 (28);
10. «Олимпик» — 24 (28);
11. «Львов» — 24 (29);
12. «Карпаты» — 15 (24).
В воскресенье, 12 июля, в рамках 30-го тура пройдут следующие матчи: «Александрия» — «Динамо», «Десна» — «Шахтер», «Мариуполь» — «Олимпик».
Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Виктор Цыганков («Динамо»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»); Владислав Супряга («Днепр-1»); 9 — Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Карлос де Пена (все — «Динамо»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что луганская «Заря» может прекратить существование.
Фото ФК «Заря»33
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