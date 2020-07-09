26.83 / 27.06 30.13 / 30.61
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Жена легионера «Шахтера» пожаловалась на расизм в Украине (фото)

16:27 9 июля 2020
Дентиньо с женой Дани Соузой

Супруга бразильского легионера «Шахтера» Дентиньо, модель Дани Соуза, откровенно рассказала о том, что их совместные с футболистом дети — 8-летний Бруно Лукас и 6-летние близняшки Рафаэлла и София — страдают от расизма в Украине.

«Две старшие девочки всегда показывали свой язык, и я знаю, что это было из-за цвета кожи моих дочерей. Однажды я встретила обидчиц в школьном коридоре, и поговорила с ними. Я сказала, что если они покажут свой язык еще раз, то увидят его в моей руке. После этого они никогда не ссорились с моими дочерями. Мне очень больно осознавать, что в наши дни существует расизм — в Украине вообще много предубеждений против темнокожих и геев», — поделилась Дани Соуза в интервью Yahoo.

Тем не менее, девушка рада возможности обеспечить своим детям образование в Европе. «Они говорят по-английски и слишком развиты. В Бразилии же образование не настолько полноценное», — добавила мать троих детей.

Дентиньо с женой и тремя детьми

Примечательно, что вместе с семьей Дентиньо, выступающим за «Шахтер» с 2011 года, в Украину переехали из Бразилии 10 людей обслуживающего персонала, которые круглосуточно работают в доме футболиста.

Напомним, в ноябре прошлого года на матче между «Шахтером» и «Динамо», проходившем в Харькове, Дентиньо вместе со своим партнером по команде Тайсоном стали жертвами расистских выпадов со стороны болельщиков киевской команды. Итогом выходки фанатов «бело-синих» стал штраф для «Динамо» в 500 тысяч гривен и проведение одного матча чемпионата Украины при пустых трибунах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Майкл Джордан пожертвует на борьбу с расизмом 100 млн долларов.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Инфекционное отделение

В Киеве из инфекционного отделения больницы сбежал совершенно голый пациент (фото)

Камалия с дочками

Вместо газонов — грядки: миллионерша Камалия копается в огороде и строит курятник (фото, видео)

путин порошенко

Нет слов: как в сети отреагировали на слив якобы разговора Путина и Порошенко

В поддержку пожизненного правления Путина проголосовали тысячи недействительных паспортов,&nbsp;— расследование СМИ

В поддержку пожизненного правления Путина проголосовали тысячи недействительных паспортов, — расследование СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер