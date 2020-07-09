Жена легионера «Шахтера» пожаловалась на расизм в Украине (фото)

Спорт

Супруга бразильского легионера «Шахтера» Дентиньо, модель Дани Соуза, откровенно рассказала о том, что их совместные с футболистом дети — 8-летний Бруно Лукас и 6-летние близняшки Рафаэлла и София — страдают от расизма в Украине.

«Две старшие девочки всегда показывали свой язык, и я знаю, что это было из-за цвета кожи моих дочерей. Однажды я встретила обидчиц в школьном коридоре, и поговорила с ними. Я сказала, что если они покажут свой язык еще раз, то увидят его в моей руке. После этого они никогда не ссорились с моими дочерями. Мне очень больно осознавать, что в наши дни существует расизм — в Украине вообще много предубеждений против темнокожих и геев», — поделилась Дани Соуза в интервью Yahoo.

Тем не менее, девушка рада возможности обеспечить своим детям образование в Европе. «Они говорят по-английски и слишком развиты. В Бразилии же образование не настолько полноценное», — добавила мать троих детей.

Дентиньо с женой и тремя детьми

Примечательно, что вместе с семьей Дентиньо, выступающим за «Шахтер» с 2011 года, в Украину переехали из Бразилии 10 людей обслуживающего персонала, которые круглосуточно работают в доме футболиста.

Напомним, в ноябре прошлого года на матче между «Шахтером» и «Динамо», проходившем в Харькове, Дентиньо вместе со своим партнером по команде Тайсоном стали жертвами расистских выпадов со стороны болельщиков киевской команды. Итогом выходки фанатов «бело-синих» стал штраф для «Динамо» в 500 тысяч гривен и проведение одного матча чемпионата Украины при пустых трибунах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Майкл Джордан пожертвует на борьбу с расизмом 100 млн долларов.

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