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Мир

Пожар и взрывы на корабле ВМС США: пострадали как минимум 18 моряков (видео)

2:10 13 июля 2020
Пожар на корабле США

В Соединенных Штатах Америки, намеревающихся увеличить военную помощь Украине, произошел печальный инцидент на военно-морской базе Сан-Диего: загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD-6).

В результате происшествия пострадали как минимум 18 моряков, передает CNN.

Сообщается, что после того, как после того, как огонь начал распространяться по судну, на корабле прогремело несколько взрывов.

По словам представителя военной базы, на момент пожара на борту корабля находились около 200 моряков и офицеров. Это гораздо меньше, чем если бы корабль находился на боевом дежурстве.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Сейчас производится тушение огня.

USS Bonhomme Richard — универсальный десантный корабль класса Wasp. Этот класс по размерам и водоизмещению уступает только суперавианосцам классов «Нимиц» и «Джеральд Форд» (более 40 000 тонн). Основное предназначение УДК — транспортировка и высадка десанта, а также оказание ему авиационной поддержки. Bonhomme Richard перевозит до 2 тысяч десантников и смешанную авиагруппу из 36 вертолетов, а также шести истребителей-штурмовиков AV-8B «Харриер-2» и самолетов пятого поколения F-35B.

Ранее «ФАКТЫ» писали о пожаре на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском, от которого пострадали три человека. Ущерб от инцидента оценивается в полмиллиарда рублей.

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