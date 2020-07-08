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Сюрприз для оккупантов: в США заявили о намерении увеличить военную помощь Украине
Комитет по ассигнованию Палаты представителей Конгресса США в проекте бюджета на 2021 год предложил выделить на военную помощь Украине на 25 млн долларов больше чем планировалось ранее, просили.
Об этом говорится на официальном сайте комитета по ассигнованию, пишет РБК-Украина.
Согласно пресс-релизу к документу, в следующем году Украина может получить от США военную помощь в размере 275 млн долларов.
Документ также требует от министра обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в выплате помощи.
Так, Украина может получить от США на 100 млн долларов больше чем в 2020 финансовом году.
Отметим, документ еще должны утвердить в Палате представителей, и в американском Сенате. Только после этого проект бюджета поступит на подпись президенту Соединенных Штатов. Финансовый год в США начинается с 1 октября.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что изначально планировалось, что на военную помощь Украине в 2021 году будет предусмотрено 250 млн долларов, а половина этой суммы пойдет на закупку летального оружия.20
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