В США застрелили 30-летнего рэпера Lil Marlo

Мир

В Соединенных Штатах Америки, где за последние месяцы участились случаи стрельбы на улицах, в городе Атланта (штат Джорджия) убили рэпера Lil Marlo.

Об этом сообщает TMZ.

По данным правоохранительных органов, они получили информацию о дорожно-транспортном происшествии.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 30-летнего Рудольфа Джонсона (настоящее имя музыканта).

Следствие полагает, что рэпер был застрелен, находясь за рулем, нападение было предумышленным. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Кроме того, полицейские уверены, что Lil Marlo — участник лейбла Quality Control — стал жертвой спланированного заранее убийства.

Информационный ресурс напоминает, что Lil Marlo стал известен благодаря трекам «1st N 3rd», «F**em» и «The 9 + Z6ne».

У музыканта остались сын и дочь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 2018 году поклонники рэпа и хип-хопа во всем мире поражены убийствами двух молодых талантливых исполнителей: 18 июня в США за сутки убили двух популярных рэперов.

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