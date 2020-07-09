13 июля 2020

Год назад LLadro выпустили удивительную работу — фарфоровую голову знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Пока я размышлял, покупать или не покупать её в нашу коллекцию, небольшой тираж произведения был распродан. Не повезло. Хотя иметь у себя потрясающего сходства портрет легендарной мексиканки, конечно же, не помешало бы. Но не сложилось, и поэтому я пишу пост о ней (чей день рождения отмечался несколько дней назад, а сегодня вся Мексика отмечает день её памяти) на фоне другой фантастически красивой головы, созданной испанскими мастерами.

«Синий дом», в котором родилась и выросла Фрида Кало, мне показывали в Мехико знатоки её редкого таланта. В небольшом доме с уютным внутренним двориком на углу улиц Лондрес и Альенде будущая художница не только провела детские годы. Там она впервые столкнулась с невыносимыми физическими проблемами, с которыми ей предстояло жить всю её недолгую жизнь. Заболев полиомиелитом, задорная, непоседливая девчушка целых 9 месяцев пролежала в постели, оставшись навсегда хромой, за что безжалостные дети порой дразнили её «Фрида — деревянная нога». На эти дразнилки она не обижалась. Наоборот, они придавали ей дополнительные силы для того, чтобы бороться за своё будущее. Несмотря на хромоту, она занималась борьбой и греблей, ездила на велосипеде, подготовилась и поступила в элитную школу на медицинское отделение.

Но новая беда не заставила себя долго ждать. В День независимости Мексики, 17 сентября 1925 года, автобус, в котором ехала Фрида, попадает в страшную аварию. Тройной перелом позвоночника, перелом ключицы и рёбер, вывих левого плеча… Врачи собирали девушку практически по частям. Все думали, что вернуть её к нормальной жизни будет невозможно. Но они не знали Фриду! Она не просто вернулась к жизни. Она вернулась успешной художницей, чьими потрясающими портретами восхищались знаменитые живописцы и искусствоведы. Установив над кроватью дочери зеркало и заказав для неё специальный мольберт, отец Фриды создал для дочери условия, позволившие ей работать лёжа. Правда, ей оставалось рисовать лишь саму себя, собственное лицо. Что она и делала с удивительным упорством: Фрида с собачкой, Фрида с обезьянкой, Фрида с обрезанными волосами, Фрида с мужем Диего…

Диего Ривера, художник, работавший в стиле мексиканской монументальной живописи, стал самой большой её любовью. Он был старше её на 20 лет, выше на 20 сантиметров и тяжелее на 100 килограммов. Но он был и самой большой её болью — из-за всем известных его «походов налево». Правда, и у самой Фриды был плохо скрываемый от знакомых роман с советским революционером Львом Троцким.

На выставке мексиканского искусства в Париже в 1939 году картины Фриды Кало стали настоящей сенсацией. Одна из картин даже была приобретена Лавром. Её работами восторгались Ив Танги и Хуан Миро, Кандинского они тронули до слёз. А Пикассо подарил Фриде серьги, выполненные в форме маленьких рук — как символ их зародившейся дружбы… В жизни Фриды всё было необычным. Дом, в котором они жили с Диего, не стал исключением. В нём было много диковинных растений и животных: собак, попугаев, обезьянок и оленят… В дни празднования 100-летия со дня рождения Фриды Кало в её доме нашли две «секретные» комнаты, а в них — сотни неизвестных рисунков и эскизов, 168 платьев и 11 корсетов. Она всю жизнь не переставала удивлять. Она и после смерти продолжает это делать…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.