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Бывшая «Мисс мира» Айшвария Рай заразилась коронавирусом – вместе со всей своей семьей (фото)
Индийская актриса Айшвария Рай, считающаяся одной из самых красивых женщин в мире, заразилась коронавирусом. Результат теста оказался положительным и у ее восьмилетней дочери Аарадхии Баччан.
Ранее, как сообщает издание Daily Mail, диагноз «коронавирус» был подтвержден у мужа 46-летней Айшварии — 44-летнего актера Абхишека Баччана, а также у ее знаменитого тестя — 77-летнего Амитхаба Баччана. Оба мужчины были госпитализированы в одну из больниц Мумбаи. У Айшварии и Аарадхии и болезнь проходит бессимптомно. Они самоизолировались дома.
Семейство Баччан часто называют «королевской семьей индийского кино». Амитхаб сыграл более, чем в 200 фильмах — в том числе в культовых индийских картинах «Стена» и «Месть и закон». Он также играл в голливудской картине 2013-го года «Велики Гэтсби».
Айшвария Рай, которая в 1994 году завоевала титул «Мисс мира» широко известна не только в Индии, но и за ее пределами. Она снималась в фильмах «Принцесса специй», «Розовая пантера 2», «Разум и чувства» Является лицом многих рекламных компаний — в том числе косметического бренда L'Oreal. В 2003 году она была членом жюри Каннского кинофестиваля.
В Индии число инфицированных COVID-19 достигает почти 850 тысяч человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ВОЗ заявила о новом антирекорде по количеству инфицированных COVID-19 за сутки.
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