Мир

ВОЗ заявила о новом "антирекорде" по количеству инфицированных COVID-19 за сутки

Выступившая пару дней назад против введе6ния тотального карантина Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 12 июля, сообщила о рекордном суточном числе новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в мире.

По данным ВОЗ, за последние сутки было зафиксировано 230 370 новых инфицирований, передает Reuters.

Указанное количество больше, чем предыдущий рекордный показатель, о котором ВОЗ сообщила 10 июля, — 228 102 заражений.

Также в ВОЗ отметили, что больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Тем временем суточное количество летальных случаев в мире остается относительно стабильным и составляет около пяти тысяч умерших.

В целом, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12,5 миллиона, свыше 560 тысяч людей с коронавирусом умерли. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зафиксированных случаев составляет более 12,7 миллиона, умерли более 566 тысяч людей с коронавирусом, более семи миллионов пациентов выздоровели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине заболеваемость коронавирусом вновь пошла на спад, за минувшие сутки зафиксировали меньше чем 700 новых случаев. В то же время к ослаблению карантина в Украине до сих пор не готовы 7 областей.

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter