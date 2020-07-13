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Пропускают только «избранных»: в сети показали видео очередей на КПВВ «Еленовка»
Боевики «ДНР», открывшие на один день — понедельник, 13 июля — КПВВ «Еленовка» (сопредельный — «Новотроицкое») на Донбассе, пропускают через линию разграничения не всех собравшихся перед пунктом пропуска.
О том, что происходит в понедельник на КПВВ со стороны временно неподконтрольных территорий, сообщает блогер «Necro Mancer».
Также на своей страничке в Twitter он показывает видео очереди на КПВВ «Еленовка».
«Ситуация на КПВВ #Еленовка на 9 утра 13 июля. На блок посту находится около 50 человек и 15 машин, как таковой очереди нет, пропускают относительно быстро» https://t.co/zR26slm4Ht pic.twitter.com/uuvf2tEP4I— Necro Mancer (@666_mancer) July 13, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ДНР» открывали на один день пункт «Еленовка» 7 июля — тогда перед КПВВ собиралась очередь из сотни автомобилей.
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