26.90 / 27.14 30.12 / 30.60
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Пропускают только «избранных»: в сети показали видео очередей на КПВВ «Еленовка»

10:02 13 июля 2020
КПВВ «Еленовка»

Боевики «ДНР», открывшие на один день — понедельник, 13 июля — КПВВ «Еленовка» (сопредельный — «Новотроицкое») на Донбассе, пропускают через линию разграничения не всех собравшихся перед пунктом пропуска.

О том, что происходит в понедельник на КПВВ со стороны временно неподконтрольных территорий, сообщает блогер «Necro Mancer».

Также на своей страничке в Twitter он показывает видео очереди на КПВВ «Еленовка».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ДНР» открывали на один день пункт «Еленовка» 7 июля — тогда перед КПВВ собиралась очередь из сотни автомобилей.


6

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Джон Траволта и Келли Престон

Жена Джона Траволты умерла в 57 лет (фото)

Антон Ж.

Дважды судимый: появилась информация о водителе, устроившем смертельное ДТП под Киевом

Град

В Украине объявлено штормовое предупреждение: в каких областях разгуляется непогода

Айшвария Рай с семьей

Бывшая «Мисс мира» Айшвария Рай заразилась коронавирусом – вместе со всей своей семьей (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер