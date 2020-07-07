Украина

Боевики «ДНР» 7 июля возобновили пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт «Еленовка». Как сообщили в Донецком пограничном отряде, с начала суток они уже оформили пропуск на временно оккупированную территорию Украину более 130 человек, тогда как боевики не пропустили «к себе» один автомобиль.

К моменту открытия пункта пропуска в нем на выезд с неподконтрольной территории скопилось более 100 автомобилей. Это зафиксировали очевидцы.

«Первый транспорт приехал с временно оккупированной территории — два человека. Одно транспортное средство было возвращено незаконными вооруженными формированиями. Мы разъясняем гражданам, что есть риск, что их могут не пропустить», — сообщила пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко в комментарии РБК-Украина.

Она также напомнила, что после возвращения на подконтрольную Украине территорию им придется проходить двухнедельную самоизоляцию через приложение «Дій вдома».

КПВВ «Новотроицкое» с украинской стороны возобновил работу с 22 июня. При этом пропуск граждан с оккупированной территории осуществлялся до 28 июня, после чего боевики отказывались, как впускать, так и выпускать граждан.



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