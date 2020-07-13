- 11:03 Зеленский поздравил Дуду с победой на президентских выборах и пригласил его в Украину
- 10:42 Совсем невменяемый: появилось видео с водителем, устроившим смертельное ДТП под Киевом
- 10:31 Опальный «духовник Поклонской» требует от Путина передать ему власть
- 10:26 Футболист «Динамо» подрался с одноклубником: с ним расторгнут контракт
- 10:11 Напали на предпринимателя: под Киевом задержали вооруженную банду грабителей
- 10:10 Картина "Обнаженная с веселым рисунком" продана на аукционе за 46 миллионов долларов
- 10:02 Пропускают только «избранных»: в сети показали видео очередей на КПВВ «Еленовка»
- 09:34 Жена Джона Траволты умерла в 57 лет
- 09:31 Украинец устроил переполох на выборах президента Польши
- 09:26 В Украине объявлено штормовое предупреждение: в каких областях разгуляется непогода
- 09:06 Коронавирус за сутки убил 15 украинцев
- 09:05 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Опальный «духовник Поклонской» требует от Путина передать ему власть
В России отец Сергий (Николай Романов), идеолог секты «царебожников», считающих российского царя Николая II «искупителем» (кстати, активным участником этого сообщества являлась и «экс-прокурора Крыма» Наталья Поклонская), призвал президента Владимира Путина передать ему власть.
Как передает «Знак», в своем заявлении схиигумен пообещал «навести порядок в России» за три дня. В противном случае Сергий обещает «духовную войну» и Путину, и главе РПЦ Кириллу.
«Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым», — заявил схиигумен.
Издание отмечает, что на прошлой неделе церковный суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия сана за проповеди, которые распространялись через YouTube. В них Сергий повествовал о «создании электронного концлагеря Сатаны», проклинал руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии коронавируса и критиковал российское руководство.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году начинал свой поход против Путина якутский шаман Александр Габышев, который решил дойти до Москвы и изгнать «порождение темных сил» из Кремля в 2021 году.283
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..