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Мир

Опальный «духовник Поклонской» требует от Путина передать ему власть

10:31 13 июля 2020
Путин

В России отец Сергий (Николай Романов), идеолог секты «царебожников», считающих российского царя Николая II «искупителем» (кстати, активным участником этого сообщества являлась и «экс-прокурора Крыма» Наталья Поклонская), призвал президента Владимира Путина передать ему власть.

Как передает «Знак», в своем заявлении схиигумен пообещал «навести порядок в России» за три дня. В противном случае Сергий обещает «духовную войну» и Путину, и главе РПЦ Кириллу.

«Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым», — заявил схиигумен.

Издание отмечает, что на прошлой неделе церковный суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия сана за проповеди, которые распространялись через YouTube. В них Сергий повествовал о «создании электронного концлагеря Сатаны», проклинал руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии коронавируса и критиковал российское руководство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году начинал свой поход против Путина якутский шаман Александр Габышев, который решил дойти до Москвы и изгнать «порождение темных сил» из Кремля в 2021 году.

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