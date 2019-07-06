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Победить демона в Кремле: в РФ шаман идет пешком в Москву изгонять Путина (видео)
Шаман из российского региона Якутии Александр Габышев уже 4 месяца идёт вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением тёмных сил, с которым под силу справиться только шаману. Об этом пишет «Сибирь.Реалии».
«Он (Путин) демон кровавый. Когда его не будет — будет свобода. Свобода — это самое дорогое… Хорошего, нормального человека выберете. Со всем миром который в ладу, продвинутый, современный, рыночный человек, а не наш диктатор. Фашист какой-то сел у власти. Для меня уход Путина будет победой», — считает Габышев.
Он уверен, что главное — «победить демона», а далее люди«сами разберутся».
Шаман уверен, что найдутся новые умные лидеры, за которыми пойдут другие.
«Главное, что они люди, пусть идут во власть, а народ там разберётся, кого выбрать», — считает он.
За почти 2 тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров, а в Чите местные оппозиционеры собираются провести для него встречу-митинг.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак обвинил президента РФ Владимир Путина во лжи из-за заявлений по инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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