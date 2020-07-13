Гороскоп

Планы на будущее и приятные новости: гороскоп на 13 июля для всех знаков зодиака

Понедельник, 13 июля, — день хорош для осмысления прожитого и построения планов на будущее. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 13 июля для всех знаков зодиака. Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака на 13−19 июля читайте здесь

ОВЕН

Ожидается плодотворный день — ваши усилия приведут к желанному результату. В делах амурных не бойтесь брать инициативу в свои руки.

ТЕЛЕЦ

Возможно, кое-кто захочет направить вас по ложному пути, поэтому сегодня не стоит верить всему сказанному. Также не принимайте близко к сердцу мелкие неприятности, поберегите свои нервы.

БЛИЗНЕЦЫ

День отлично подходит для построения планов на будущее. Вероятно поступление приятных новостей личного характера.

РАК

Займитесь завершением начатого ранее. Сегодня не стоит забывать о том, что, помимо служебных, существуют еще и семейные обязанности.

ЛЕВ

Звезды рекомендуют пообщаться с начальством о перспективах вашего карьерного роста — сейчас неплохое время для продвижения вперед. Старайтесь не увлекаться холодными напитками, так как может быть уязвимо горло.

ДЕВА

Желательно большую часть времени посвятить общению с семьей. Бережное и внимательное отношение к здоровью поможет избежать серьезных проблем.

ВЕСЫ

Предстоит немало дел и суеты, из-за чего уже к обеду вы можете почувствовать сильную усталость. Постарайтесь провести остаток дня в тишине и спокойствии.

СКОРПИОН

Предстоит немало дел, а правильно расставить приоритеты для вас может оказаться непростой задачей. При решении важных вопросов доверьтесь собственной интуиции.

СТРЕЛЕЦ

Ваш энергетический потенциал будет несколько снижен, поэтому в этот день лучше не браться за что-то глобальное. Также следует избегать повышенных физических нагрузок.

КОЗЕРОГ

Для вас сегодня важным будет начать движение вперед, а уж определиться с выбором дальнейшего пути не составит особого труда.

ВОДОЛЕЙ

Не тратьте время на изобретение велосипеда, займитесь чем-то более важным. Не исключена встреча с бывшей любовью, которая всколыхнет в вашей душе сильные и довольно противоречивые чувства.

РЫБЫ

Оптимистический настрой поможет быстро справиться с поставленными перед вами задачами. Звезды предупреждают: сегодня не стоит рисковать. Будьте предельно внимательны, переходя дорогу.

Хорошего вам дня!

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