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На Донбассе погибли два бойца ВСУ: в штабе раскрыли первые детали
В понедельник, 13 июля, на Донбассе погибли два бойца из подразделений Объединенных сил. Сутками ранее пятеро украинских военнослужащих получили ранения, а еще один боец получил боевую травму.
Как сообщили в штабе ООС, боевики обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Славного. Под обстрелом погиб один боец.
Второй украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Зайцево — он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе 10 июля погиб боец 24-й бригады ВСУ Тарас Матвеев. Офицер вытащил двоих бойцов из разрушенного обстрелом блиндажа, но сам получил смертельное осколочное ранение.
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