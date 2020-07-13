Украина

Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе и нарвались на жесткий ответ

По данным украинской разведки, за минувшие сутки, 12 июля, военнослужащие ООС уничтожили трех оккупантов и как минимум 8 боевиков ранили. Напомним, накануне наблюдали зафиксировали, как оккупанты стягивают танки и гаубицы на Луганщине в нарушение обязательств об отводе этих видов вооружения от линии разграничения.

Так наши военные ответили на усиление обстрелов позиций — за сутки на линии соприкосновения было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня, при этом российско-террористические войска применили артиллерийские системы 152 мм и 122 мм калибра, 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщил пресс-центр Штаба в Facebook, помимо обстрелов украинских военных, террористы ударили из артиллерии и тяжелых минометов по жилым домам в Авдеевке. Один боеприпас разорвался на огороде и ударной волной повредил окна усадьбы. Еще один боеприпас попал в крышу дома, но, к счастью, не разорвался.

Жертв и раненых среди гражданского населения нет, а среди военных за сутки пятеро военнослужащих получили ранения, а еще один воин — боевую травму.

Как сообщали «ФАКТЫ», в июле на передовой на Донбассе погибли уже двое украинских военных — 8 июля обстрелы боевиков стоили жизни бойцу 30-й бригады Олегу Шило, а 10 июля в результате минометного обстрела под Новотроицким погиб офицер 24-й бригады ВСУ Тарас Матвеев, который успел еще и спасти двоих побратимов.

Скрин видео 5 канал

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