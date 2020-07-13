Гороскоп

Непредвиденные поездки и интересные знакомства: гороскоп на 14 июля для всех знаков зодиака

Вторник, 14 июля, — в этот день удача ждет сильных и волевых людей, тех, кто не привык отступать перед трудностями. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 14 июля для всех знаков зодиака Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля читайте здесь.

ОВЕН

Осуществить все задуманное в срок сегодня вряд ли сумеете. Но не стоит слишком расстраиваться по этому поводу, ведь вам все же удастся добиться немалого.

ТЕЛЕЦ

Воплощение в жизнь построенных на этот день планов желательно начать как можно раньше. Сегодня велика вероятность знакомства, которое благотворно повлияет на вашу дальнейшую жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

День подходит для самых разных дел: за что бы вы ни взялись, всё будет получаться.

РАК

Возможно какое-то торможение в делах. Настроившись на позитивный лад, вы найдете способ изменить ситуацию к лучшему.

ЛЕВ

Самоуверенность может сыграть с вами злую шутку. Многим проблем удастся избежать, если прислушаетесь к советам опытных людей.

ДЕВА

У некоторых представителей знака появится шанс неплохо заработать. Не исключены интересные встречи или участие в каких-то многолюдных мероприятиях.

ВЕСЫ

День хорош для обсуждения важных и животрепещущих вопросов — вам удастся найти правильные ответы. Вероятны незапланированные поездки, которые, впрочем, окажутся результативными.

СКОРПИОН

Следует сосредоточиться на тех возможностях, которые предоставит вам этот день. Хорошо пойдут дела у тех, кто связан с общественной деятельностью или финансами.

СТРЕЛЕЦ

День неплох для встреч и общения. Вам удастся найти общий язык даже с противоположными по духу личностями. А это, можно сказать, не каждому под силу.

КОЗЕРОГ

Сегодня следует проявить экономию. Не стоит вкладывать деньги в сомнительные проекты или тратить их на развлечения. Также нежелательно давать в долг.

ВОДОЛЕЙ

Важные дела перенесите на первую половину дня — сумеете быстро и без проволочек решить множество вопросов. Вероятны незапланированные расходы, которые будут связаны с желанием быстро добиться намеченного.

РЫБЫ

Неплохой день. Ваши оригинальные и смелые идеи найдут поддержку, непредвиденные поездки могут сложиться весьма удачно. Да и в плане финансов никаких расстройств быть не должно.

Хорошего вам дня!

Ранее о том, что можно и чего нельзя делать в течение недели с 13 по 19 июля, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

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