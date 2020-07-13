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Непредвиденные поездки и интересные знакомства: гороскоп на 14 июля для всех знаков зодиака
Вторник, 14 июля, — в этот день удача ждет сильных и волевых людей, тех, кто не привык отступать перед трудностями.
«ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 14 июля для всех знаков зодиака
ОВЕН
Осуществить все задуманное в срок сегодня вряд ли сумеете. Но не стоит слишком расстраиваться по этому поводу, ведь вам все же удастся добиться немалого.
ТЕЛЕЦ
Воплощение в жизнь построенных на этот день планов желательно начать как можно раньше. Сегодня велика вероятность знакомства, которое благотворно повлияет на вашу дальнейшую жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ
День подходит для самых разных дел: за что бы вы ни взялись, всё будет получаться.
РАК
Возможно какое-то торможение в делах. Настроившись на позитивный лад, вы найдете способ изменить ситуацию к лучшему.
ЛЕВ
Самоуверенность может сыграть с вами злую шутку. Многим проблем удастся избежать, если прислушаетесь к советам опытных людей.
ДЕВА
У некоторых представителей знака появится шанс неплохо заработать. Не исключены интересные встречи или участие в каких-то многолюдных мероприятиях.
ВЕСЫ
День хорош для обсуждения важных и животрепещущих вопросов — вам удастся найти правильные ответы. Вероятны незапланированные поездки, которые, впрочем, окажутся результативными.
СКОРПИОН
Следует сосредоточиться на тех возможностях, которые предоставит вам этот день. Хорошо пойдут дела у тех, кто связан с общественной деятельностью или финансами.
СТРЕЛЕЦ
День неплох для встреч и общения. Вам удастся найти общий язык даже с противоположными по духу личностями. А это, можно сказать, не каждому под силу.
КОЗЕРОГ
Сегодня следует проявить экономию. Не стоит вкладывать деньги в сомнительные проекты или тратить их на развлечения. Также нежелательно давать в долг.
ВОДОЛЕЙ
Важные дела перенесите на первую половину дня — сумеете быстро и без проволочек решить множество вопросов. Вероятны незапланированные расходы, которые будут связаны с желанием быстро добиться намеченного.
РЫБЫ
Неплохой день. Ваши оригинальные и смелые идеи найдут поддержку, непредвиденные поездки могут сложиться весьма удачно. Да и в плане финансов никаких расстройств быть не должно.
Хорошего вам дня!
Ранее о том, что можно и чего нельзя делать в течение недели с 13 по 19 июля, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.
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