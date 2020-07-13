Шоу-бизнес

Мел Гибсон в «Урагане» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино с 16 июля (видео)

В четверг, 16 июля, в украинский прокат выходят четыре новых фильма. Кроме того, любители короткометражных лент получат возможность посмотреть сразу два сборника. Первый — Best Shorts ZIFF. Summer Edition — составлен на основе иностранных и отечественных короткометражек, показанных на Запорожском международном кинофестивале ZIFF. О содержании второго говорит его название — «Українська Нова Хвиля 2020». Стоит подчеркнуть, что украинские прокатчики в этот раз отказались от практики повторного показа уже известных зрителям фильмов, которую они использовали первые две недели работы кинотеатров после трехмесячного карантина. «ФАКТЫ» знакомят своих читателей с четырьмя премьерами.

«Герой СамСам»

(0+, Франция, Folivari, анимационный фильм для семейного просмотра)

У СамСама есть все, о чем можно только желать — собственная летающая тарелка, прекрасная семья, верные друзья. Но он мечтает о сверхспособностях, которые сделают его героем космоса. Однажды во время одного их своих полетов СамСам оказывается на запрещенной территории, которую контролируют злобные марсиане…

Мультфильм снял режиссер Танги де Кермель по мотивам популярного в Европе анимационного сериала. Критики отмечают, что ему удалось рассказать по-настоящему добрую и веселую историю. Премьера мультфильма во Франции состоялась в начале февраля. Кассовые сборы составили 2,6 миллиона долларов.

«Творець»

(оригинальное название — Archive, на интернет-сайтах известен как «Мой создатель» или «Создатель»)

(12+, Великобритания, Vertical Entertainment, фантастика)

Съемки фильма проходили в Будапеште. Действие разворачивается в 2038 году. Талантливый ученый работает над созданием подлинного искусственного разума — AI. Прототип практически готов, однако остается завершающая и самая непредсказуемая фаза — эмоции. Сложность проблемы состоит в том, что главный герой хочет наделить AI чувствами своей умершей супруги…

Главные роли в картине исполнили Рона Митра и Тео Джеймс, которые раньше снимались вместе в мистической серии «Другой мир». Актеры прекрасно знают друг друга, и это помогает им создать особую атмосферу на экране. Картина стала режиссерским дебютом британца Гэвина Ротери. Премьера в Украине состоится одновременно с премьерой в Западной Европе и США.

«Ураган»

(оригинальное название — Force of Nature, на интернет-сайтах известен как «Сила природы»)

(12+, США, Lionsgate, криминальная драма, боевик, бюджет — 23 миллиона долларов)

Группа преступников решила совершить крупное ограбление в Пуэрто-Рико во время урагана. Они хотят воспользоваться тем, что полиция во время стихийного бедствия будет занята по горло эвакуацией местных жителей и туристов. Главные роли в картине исполнили знаменитый Мел Гибсон («Смертельное оружие»), Эмиль Хирш («Однажды в… Голливуде») и Кейт Босуорт («Скорость: Автобус 657»).

Снял картину известный режиссер и сценарист Майкл Полиш («90 минут на небесах»). Компания Lionsgate приняла решение не выпускать фильм в американский прокат. Там он появился в продаже на DVD и B-Ray, а также стриминговых платформах 30 июня.

«Озеро диких гусей»

(16+, Китай-Франция, Green Ray Films, криминальная драма)

Главарь банды, которая занималась кражей мотоциклов, случайно убивает полицейского. Это делает его преступником № 1. Он вынужден пуститься в бега. Его спутницей становится проститутка, которая тоже скрывается по различным причинам…

Фильм в стиле неонуар снял режиссер Дяо Инань. Примечательно, что все персонажи картины говорят на диалекте ухань, в то время как в Китае принято снимать кино на диалекте мандарин, понятном для большинства населения страны. Поэтому даже в китайском прокате картина шла с субтитрами. Это не помешало ей собрать в общей сложности 31 миллион долларов.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали обзор фильмов, которые вышли в прокат 9 июля.

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