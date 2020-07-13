- 13:15 Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе офицеру Тарасу Матвееву
- 13:01 Убийство Шеремета: суд с пятого раза рассмотрел апелляцию на арест Антоненко
- 12:59 Мел Гибсон в «Урагане» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино с 16 июля
- 12:55 «Слугам народа» рассказали, как отчитаться о годе работы в Раде: документ попал в сеть
- 12:27 «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов, но заплатит многомиллионный штраф
- 12:22 Стало известно о еще одном преступлении водителя Mercedes, устроившего смертельную аварию под Киевом
- 12:16 "Такое себе лето": синоптик рассказала, где 14 июля в Украине будет холоднее всего
- 11:49 На Донбассе погибли два бойца ВСУ: в штабе раскрыли первые детали
- 11:49 Пожары под Северодонецком: стало известно о новой проблеме
- 11:35 Ученые опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19
- 11:33 Фильм с Томом Крузом не будут снимать в Украине
- 11:12 В "Миротворце" рассказали, как якобы Портнов при содействии нардепов помогал Кремлю
Мел Гибсон в «Урагане» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино с 16 июля (видео)
В четверг, 16 июля, в украинский прокат выходят четыре новых фильма. Кроме того, любители короткометражных лент получат возможность посмотреть сразу два сборника. Первый — Best Shorts ZIFF. Summer Edition — составлен на основе иностранных и отечественных короткометражек, показанных на Запорожском международном кинофестивале ZIFF. О содержании второго говорит его название — «Українська Нова Хвиля 2020».
Стоит подчеркнуть, что украинские прокатчики в этот раз отказались от практики повторного показа уже известных зрителям фильмов, которую они использовали первые две недели работы кинотеатров после трехмесячного карантина. «ФАКТЫ» знакомят своих читателей с четырьмя премьерами.
«Герой СамСам»
(0+, Франция, Folivari, анимационный фильм для семейного просмотра)
У СамСама есть все, о чем можно только желать — собственная летающая тарелка, прекрасная семья, верные друзья. Но он мечтает о сверхспособностях, которые сделают его героем космоса. Однажды во время одного их своих полетов СамСам оказывается на запрещенной территории, которую контролируют злобные марсиане…
Мультфильм снял режиссер Танги де Кермель по мотивам популярного в Европе анимационного сериала. Критики отмечают, что ему удалось рассказать по-настоящему добрую и веселую историю. Премьера мультфильма во Франции состоялась в начале февраля. Кассовые сборы составили 2,6 миллиона долларов.
«Творець»
(оригинальное название — Archive, на интернет-сайтах известен как «Мой создатель» или «Создатель»)
(12+, Великобритания, Vertical Entertainment, фантастика)
Съемки фильма проходили в Будапеште. Действие разворачивается в 2038 году. Талантливый ученый работает над созданием подлинного искусственного разума — AI. Прототип практически готов, однако остается завершающая и самая непредсказуемая фаза — эмоции. Сложность проблемы состоит в том, что главный герой хочет наделить AI чувствами своей умершей супруги…
Главные роли в картине исполнили Рона Митра и Тео Джеймс, которые раньше снимались вместе в мистической серии «Другой мир». Актеры прекрасно знают друг друга, и это помогает им создать особую атмосферу на экране. Картина стала режиссерским дебютом британца Гэвина Ротери. Премьера в Украине состоится одновременно с премьерой в Западной Европе и США.
«Ураган»
(оригинальное название — Force of Nature, на интернет-сайтах известен как «Сила природы»)
(12+, США, Lionsgate, криминальная драма, боевик, бюджет — 23 миллиона долларов)
Группа преступников решила совершить крупное ограбление в Пуэрто-Рико во время урагана. Они хотят воспользоваться тем, что полиция во время стихийного бедствия будет занята по горло эвакуацией местных жителей и туристов. Главные роли в картине исполнили знаменитый Мел Гибсон («Смертельное оружие»), Эмиль Хирш («Однажды в… Голливуде») и Кейт Босуорт («Скорость: Автобус 657»).
Снял картину известный режиссер и сценарист Майкл Полиш («90 минут на небесах»). Компания Lionsgate приняла решение не выпускать фильм в американский прокат. Там он появился в продаже на DVD и B-Ray, а также стриминговых платформах 30 июня.
«Озеро диких гусей»
(16+, Китай-Франция, Green Ray Films, криминальная драма)
Главарь банды, которая занималась кражей мотоциклов, случайно убивает полицейского. Это делает его преступником № 1. Он вынужден пуститься в бега. Его спутницей становится проститутка, которая тоже скрывается по различным причинам…
Фильм в стиле неонуар снял режиссер Дяо Инань. Примечательно, что все персонажи картины говорят на диалекте ухань, в то время как в Китае принято снимать кино на диалекте мандарин, понятном для большинства населения страны. Поэтому даже в китайском прокате картина шла с субтитрами. Это не помешало ей собрать в общей сложности 31 миллион долларов.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали обзор фильмов, которые вышли в прокат 9 июля.45
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Стало известно о еще одном преступлении водителя Mercedes, устроившего смертельную аварию под Киевом
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.