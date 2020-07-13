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Украинец Кравец забил гол в Турции, когда его команда играла вдевятером (видео)
В матче 32-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Газиантепом» украинский нападающий хозяев Артем Кравец, недавно расставшийся со своей красавицей-женой, записал на свой счет очередной гол в нынешнем сезоне.
Наш соотечественник забил уже в компенсированное время, выиграв верховую борьбу у защитника и вратаря, тем самым принеся ничью своей команде — 1:1. Отметим, что к этому времени «Кайсериспор» играл в меньшинстве — на 73-й минуте был удален полузащитник Менса, а на 87-й минуте поле досрочно покинул защитник Анжело.
Добавим, что Кравец забивает за «Кайсериспор» в третьем матче подряд. Всего же в шести матчах, проведенных после карантина, на счету украинского форварда четыре мяча (со старта чемпионата — восемь). Вот только результативность экс-нападающего киевского «Динамо» пока не помогает его команде покинуть зону вылета — «Кайсериспор» располагается на предпоследнем месте, правда, отставая от спасительной 15-й позиции всего на одно очко.
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