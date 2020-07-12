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Спорт

Гол Малиновского помог «Аталанте» сыграть в гостях вничью с «Ювентусом» (видео)

8:28 12 июля 2020
Руслан Малиновский

В рамках 32-го тура итальянской серии А «Аталанта», за которую выступает украинец Руслан Малиновский, приехала в гости к лидеру — туринскому «Ювентусу».

Наш соотечественник не вышел в стартовом составе, и без его участия бергамаски повели в счете в первом тайме после точного удара Сапаты. После перерыва Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. Но появившийся на поле во втором тайме Малиновский вновь вывел свою команду вперед, нанеся неотразимый пушечный удар практически с линии штрафной, тем самым забив свой 6-й гол в чемпионате Италии.

К сожалению, удержать победный счет «Аталанте» не удалось — на последней минуте основного времени Роналду реализовал второй пенальти в матче, доведя свой голевой реестр в нынешнем сезоне серии А до 28 мячей (на один больше только у нападающего «Лацио» Иммобиле). Примечательно, что «Ювентус» был близок к первому домашнему поражению в нынешнем сезоне во всех турнирах — ранее туринцы в 21 поединке не смогли выиграть лишь в двух.

Благодаря этой ничьей «Ювентус» упрочил свое лидерство, набрав 76 очков. А вот «Аталанта» упустила возможность выйти на второе место — бергамаски с 67 баллами за шесть туров до финиша отстают от «Лацио» на один пункт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Роман Зозуля забил гол в матче испанской сегунды со «Спортингом» из Хихона и подрался после игры.

Фото ФК «Аталанта»

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