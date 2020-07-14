Происшествия

Трагедия в Харькове: женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой

В Харькове, где накануне в метро были зафиксированы нарушения масочного режима, в понедельник, 13 июля, произошла трагедия в одном из домов по переулку Тбилисскому: женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

«37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови», — сказано в сообщении.

Во время обысков, полицейские обнаружили предсмертную записку, однако ее содержание огласке не придают.

«Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Осмотр места происшествия продолжается, выясняются все обстоятельства», — сообщили правоохранители.

Напомним, что иногда причиной для конфликтов между родителями и детьми выступают компьютерные игры, в которые любят играть дети.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года в Никопольском районе Днепропетровской области женщина из-за коллекторов убила сына с братом, а сама повесилась.

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