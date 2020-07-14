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Трагедия в Харькове: женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой
В Харькове, где накануне в метро были зафиксированы нарушения масочного режима, в понедельник, 13 июля, произошла трагедия в одном из домов по переулку Тбилисскому: женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
«37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови», — сказано в сообщении.
Во время обысков, полицейские обнаружили предсмертную записку, однако ее содержание огласке не придают.
«Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Осмотр места происшествия продолжается, выясняются все обстоятельства», — сообщили правоохранители.
Напомним, что иногда причиной для конфликтов между родителями и детьми выступают компьютерные игры, в которые любят играть дети.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..