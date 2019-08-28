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Мир

Компьютерные игры убивают: женщина лишила жизни сына-игромана

2:51 28 августа 2019 52
Мальчик
Инф. «ФАКТОВ»

В Ленинградской области Российской Федерации суд вынес приговор местной жительнице, которая до смерти избила своего сына. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета страны.

Правоохранители выяснили, что преступление было совершено в квартире, где между женщиной и ее сыном возникла ссора. Причиной конфликта стали компьютерные игры, в которые постоянно играл мальчик.

Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла сыну не менее 10 ударов по голове и другим частям тела.

От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте преступления.

Теперь осужденная 38-летняя женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, она приговорена к 12-ти годам заключения под стражу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагическом случае, который произошел под Николаевом: внук-игроман зарезал деда, когда тот выключил компьютер во время игры.

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