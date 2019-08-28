- 03:45 «Женьке повезло»: жена Кошевого восхитила фото в прозрачном комбинезоне
- 02:51 Компьютерные игры убивают: женщина лишила жизни сына-игромана
- 02:25 Кирилловка утонула в мусоре: коммунальщики предложили коварный способ решения проблемы
- 01:53 «Подвез» из ресторана: в Киеве таксист изнасиловал и ограбил пассажирку
- 01:25 Переполох в Северодонецке: люди жалуются на стойкий запах аммиака на улице
- 00:55 «Нужна результативность»: в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина с Зеленским
- 00:20 Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сбил велосипедиста
- 00:07 Успение Пресвятой Богородицы 2019: красивые открытки и поздравления с праздником
- 27.08 23:56 Советский танк помог «Црвене Звезде» на зубах пробиться в Лигу чемпионов
- 27.08 23:54 «Миллион алых роз»: Лобода ответила хейтерам новым ярким фото
- 27.08 23:21 Проведет ночь в ИВС? Выяснились детали задержания Богатыревой
- 27.08 22:53 В США зарегистрировали первую смерть от электронных сигарет: Супрун назвала опасные симптомы
Компьютерные игры убивают: женщина лишила жизни сына-игромана
В Ленинградской области Российской Федерации суд вынес приговор местной жительнице, которая до смерти избила своего сына. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета страны.
Правоохранители выяснили, что преступление было совершено в квартире, где между женщиной и ее сыном возникла ссора. Причиной конфликта стали компьютерные игры, в которые постоянно играл мальчик.
Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла сыну не менее 10 ударов по голове и другим частям тела.
От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте преступления.
Теперь осужденная 38-летняя женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, она приговорена к 12-ти годам заключения под стражу.
Ранее «ФАКТЫ» писали о трагическом случае, который произошел под Николаевом: внук-игроман зарезал деда, когда тот выключил компьютер во время игры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...