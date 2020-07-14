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Общество и люди

Распространяют COVID-19: ученые предупредили об опасности кондиционеров во время пандемии

4:02 14 июля 2020
Кондиционер

В Британии, где изобрели необычное средство для социального дистанцирования, ученые пришли к выводу о том, что кондиционеры, механизм которых рециркулирует один и тот же воздух внутри помещения, необходимо выключать.

В противном случае работы кондиционера может усилить распространение COVID-19, пишет Daily Mail.

По словам Шона Фитцджеральда, сотрудника Королевской инженерной академии Британии, на сегодняшний день существует два типа кондиционеров: первый из них «забирает» воздух снаружи и снова «удаляет» его, а другой вид рециркулирует один и тот же воздушный поток, пропуская его сквозь элемент для охлаждения. В том случае, если у кондиционера отсутствует «выделенный источник подачи наружного воздуха в помещение», то увеличивается опасность того, что внутри помещения будет распространяться коронавирусная инфекция.

«Мы рекомендуем открыть окно и пожертвовать желанием охладиться. Если есть ветер, благодаря нему будет циркуляция воздуха», — рассказывает Фитцджеральд, отмечая, что если в помещении можно открыть окно, то лучше и вовсе отказаться от кондиционера.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Германии ученым удалось выделить 28 антител, нейтрализующих коронавирус. Благодаря этому вакцина против опасного заболевания может быть создана в ближайшее время.

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