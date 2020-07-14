Мир

Электрическое заграждение перед стойкой: в Британии придумали, как уберечь посетителей бара от COVID-19

В Великобритании, как и в некоторых других европейских странах, решили ослабить карантин, разрешив работу ресторанов, кафе и баров.

В то же время не все из посетителей оказались сознательными и нацеленными на соблюдение пост-карантинных требований: некоторые из них не соблюдают социальную дистанцию, навязчиво предлагая свое общество не только другим гостям заведений, но и их работникам.

Чтобы избавить свой персонал, а также гостей паба от заражения коронавирусом, Джонни Макфадена — владелец заведения The Star Inn в городе Корнуолл на юго-западе Англии — поставил электрическую ограду возле бара.

Об этом сообщает местное издание Cornwall Live.

По его словам, цель электрической изгороди — обеспечивать «социальное дистанцирование».

«Пока мы не поставили ограждение, люди не придерживались социального дистанцирования и делали что угодно, но теперь они его придерживается», — добавляет он.

В интервью BBC Cornwall Макфаден отказался говорить, включена напряжение на ограждения. Впрочем местному изданию он сказал, что в основном забор стоит просто для психологического эффекта.

Двое мужчин уже успели заявить, что их ударило током, когда они несколько загуляли в пабе. Владелец заведения отказался подтверждать или опровергать их слова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе владельцы ночных клубов оказались не такими сознательными, как Джонни Макфаден, и продолжают работу ночью вопреки запретам властей.

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