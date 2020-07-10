В Германии ученым удалось выделить 28 антител, нейтрализующих коронавирус

Наука и технологии

В поисках средств борьбы с коронавирусом ученые в разных странах мира все больше внимания уделяются антителам — крупным глобулярным белкам плазмы крови, которые производят плазматические клетки нашей иммунной системы и тем самым служат важной линией защиты в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Причина — в том, что антитела позволяют препятствовать проникновению патогена в здоровые клетки и имеют большой потенциал для профилактики и лечения заболевания Covid-19.

Так, команда исследователей во главе с профессором Флорианом Кляйном (больница при Кельнском университете) и Немецким центром исследований инфекций (DZIF) обнаружила 28 мощных нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, которые могут быть активны в течение нескольких недель, и выяснила механизм их формирования. Результаты работы появились на днях в журнале Cell, но исследования продолжаются. Клинические испытания, как ожидается, начнутся к концу этого года, пишет РамблерДоктор.

Целью работы, отмечает Кляйн, было понять, как происходит иммунный ответ на коронавирус SARS-CoV-2, и выявить сильнодействующие антитела, которые можно было бы использовать для профилактики и лечения коронавирусного заболевания, унесшего жизни уже 550 тысяч человек во всем мире.

Команда ученых из Марбурга, Франкфурта, Мюнхена, Тюбингена и Израиля искала антитела к SARS-CoV-2 у 12 человек, которым удалось победить коронавирусную инфекцию. Они изучили свыше четырех тысяч SARS-CoV-2-специфичных В-клеток на уровне отдельных молекул и смогли частично декодировать гуморальный иммунный ответ (происходит путем выработки иммуноглобулинов Ig к чужеродному антигену) на коронавирус.

В итоге исследователи реконструировали 255 антител, которые затем прошли проверку в лаборатории профессора Стефана Беккера в Марбурге на способность нейтрализовать SARS-CoV-2. В финал вышли 28 из них.

«Особенность обнаруженных нами нейтрализующих антител в том, многие из них показали небольшое количество мутаций. Следовательно, им нужно было немного адаптироваться, чтобы эффективно распознавать и нейтрализовать вирус», — объясняет доктор Маттиас Цехнер.

Изучая образцы крови, собранные до того, как началась пандемия коронавируса, ученые поняли, что B-лимфоциты (функциональный тип лимфоцитов, играющих важную роль в обеспечении гуморального иммунитета) обладают характеристиками антител к SARS-CoV-2. По мнению исследователей, это говорит о том, что эти глобулярные белки могут быстро формироваться иммунной системой, например, в результате активной иммунизации. А это, в свою очередь, дарит надежду, что вакцина поможет обеспечить быструю защиту от инфекции.

Помимо предотвращения заражения и непосредственно лечения пациентов с Covid-19, антитела можно будет использовать для профилактики после контакта с инфицированным человеком.

«Такая форма вмешательства представляет особый интерес для прекращения локальных вспышек и предотвращения прогрессирования заболевания у людей из групп риска», — резюмировал Кляйн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые сообщили, что ключ к победе над опасным заболеванием может содержаться в крови альпака. Работая с этими удивительными животными, исследователям удалось выработать антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19. Блокируя шипы, при помощи которых вирус проникает в клетку, антитела могут остановить распространение инфекции.

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