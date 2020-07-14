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Наука и технологии

В NASA назвали дату запуска космической миссии на Марс

1:47 14 июля 2020
Perseverance Rover

Прославившее медиков Земли в оригинальном проекте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом Perseverance.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Запуск предварительно запланирован на 30 июля, на 7:50 утра по местному времени (14:50 по киевскому времени). Подготовка к запуску космического корабля продолжается. Команда готовится доставить марсоход «Perseverance» на стартовую площадку.

В то же время, в NASA подчеркивают, что дата запуска может измениться. На это могут повлиять различные факторы, в частности, результаты тестирования всех систем корабля или метеоусловий. Однако запустить корабль с марсоходом планируют не позднее 15 августа.

Ранее через пандемию коронавирус NASA приостановило создание космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что NASA заявило о намерении раскрыть загадки Тритона — спутника планеты Нептун. Новая миссия, борющаяся за отбор в рамках программы NASA «Discovery», направлена ​​на то, чтобы разгадать ряд загадок, которые интересуют ученых. Команда под названием «Трезубец» стала одной из четырех, разрабатывающих концептуальные исследования для новых миссий. К лету 2021 года будет отобрано две из них, что станет точкой отсчета для полноценной миссии.

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