26.95 / 27.18 30.22 / 30.70
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский захотел увидеть в Украине побольше индусов и китайцев

5:59 14 июля 2020
Индийские девушки

Президент Украины Владимир Зеленский, поручивший чиновникам разобраться со слишком низкими пенсиями для родных воинов, погибших в АТО в первые годы войны, высказал еще одно пожелание: провести быструю либерализацию визового режима для граждан Китая и Индии.

Такое заявление он сделал на совещании с членами Кабинета министров в понедельник, говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство активно работает над вопросом либерализации визового режима для туристов из Китая и Индии. Президент подчеркнул, что либерализацию нужно провести как можно быстрее», — сказано в сообщении.

Напомним, что во время совещания была разработана «дорожная карта» развития туризма в Украине. Стратегическими задачами по этому направлению являются внедрение системы туристской статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности. Кроме того, каждая область активно работает над инициативой «Туристические магниты».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока что далеко на все украинцы могут рассчитывать на свободные поездки в Европу, которая планирует открыть свои границы для иностранцев — под ограничительные меры пока что не попадают, разве что, дипломаты, сезонные работники, те, кто едет за рубеж на учебу, а также соискатели статуса беженца. Причина — в том, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине выше, чем предусматривают европейские нормы — при допустимых 16 заболевших на 100 тысяч населения, у нас этот показатель составляет 57 человек на 100 тысяч.

1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трагедия в Харькове

Трагедия в Харькове: женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой

бунт рабочих в России

На заводе "Газпрома" в России взбунтовались тысячи рабочих-мигрантов: видео погромов

Кондиционер

Распространяют COVID-19: ученые предупредили об опасности кондиционеров во время пандемии

ДТП в Днепре

Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль BMW протаранил электроопору, погиб водитель (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер