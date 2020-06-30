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Стало известно, кого из украинцев не коснутся ограничения на поездки в ЕС во время пандемии
Не все украинцы могут рассчитывать на свободные поездки в Европу, которая планирует открыть свои границы для иностранцев — под ограничительные меры пока что не попадают, разве что, дипломаты, сезонные работники, те, кто едет за рубеж на учебу, а также соискатели статуса беженца.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, отметивший, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине выше, чем предусматривают европейские нормы — при допустимых 16 заболевших на 100 тысяч населения, у нас этот показатель составляет 57 человек на 100 тысяч.
По его словам, в так называемую «зеленую зону» Украина не попадает и ее граждане не смогут пока что свободно путешествовать по Европе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 29 июня Венгрия возобновила работу пунктов пропуска Лоня — Дзвинково, Берегшурань — Лужанка, Вилок — Тисабеч, Тиса (Чоп) — Захонь на границе с Украиной.
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