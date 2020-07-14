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Зеленский поручил разобраться со слишком низкими пенсиями для семей погибших военных на Донбассе
В связи с изменением с 1 июля в Украине прожиточного минимума президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разобраться с проблемой начисления пенсий семья военных, погибших на Донбассе.
Об этом сообщили в Офисе главы государства.
По словам президента, указанные семьи получают в разы меньшую пенсию, чем должны.
«Есть несправедливость потому, что военные, погибших на войне в 2014—2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тысяч гривен. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости», — сказал глава государства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство «рассмотрит возможные пути решения этой проблемы».
Напомним, в начале июля Кабмин выделил из бюджета крупную дотацию на выплату пенсий.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине стартовала опытная эксплуатация нового сервиса для будущих пенсионеров — автоматическое назначение пенсии. Благодаря ей назначение пенсии в автоматическом режиме будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда. Это позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами. Для этого человеку необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), а также заполнить анкету-заявление, скрепив ее подписью КЭП и добавить сканированные копии документов.23
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