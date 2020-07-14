"Превышение власти": ГБР займется патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера

Происшествия

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти сотрудниками патрульной полиции во время задержания мужчины, который осуществлял торговлю на одной из улиц Черновцов.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

Напомним, что правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю. Также правоохранители составили в отношении гражданина админматериалы по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушению правил карантина (ст. 173, ст. 185 и ст. 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

«В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений», — отметили в бюро.

Сообщается, что предварительная правовая квалификация действий правоохранителей — превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области сообщили, что на пенсионера, который незаконно торговал продуктами на тротуаре, полицейским пришлось надеть наручники из-за агрессивного поведения мужчины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харьковской области Государственное бюро расследований разоблачило группу полицейских, которые вместо борьбы с распространением наркотиков организовали подпольный «бизнес» на рабочем месте. Силовики, выявив так называемую «закладку» наркопрепаратов, дожидались того, кто придет за «товаром, потом задерживали гражданина и требовали деньги от его близких за то, чтобы без шума закрыть дело.

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