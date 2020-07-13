Происшествия

В городе Черновцы, пострадавшем недавно от сильных ливней, полицейские скрутили пенсионера, торгующего в неустановленном месте — мужчине стало плохо.

«В Черновцах полицейские одели наручники на пожилого мужчину, ему стало плохо. Видео — СтопХам Буковина», — говорится в комментарии к видео, которое посмотрели более миллиона интернет-пользователей. Ролик в сеть выложил tva.ua.

Под этим постом завязалась активная дискуссия. Интернет-пользователи критиковали методы полицейских. Впрочем, были и те, кто говорил, что не прав был торговавший пенсионер.

Тем временем в управлении патрульной полиции области заявили, что правоохранителей на место вызывали несколько раз — мужчина торговал продуктами питания с тротуара.

«Мужчина был несколько раз предупрежден, после чего согласно ст. 261 КУоАП задержан с применением спецсредства наручники согласно ст. 45 ЗУ „О национальной полиции“. После чего мужчине стало плохо, патрульные на место происшествия вызвали медиков, он в госпитализации не нуждался. На данного гражданина составлены админматериалы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского…) КоАП, ст. 44−3 КУоАП (нарушение правил карантина)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновцах проводили спецоперацию по розыску похищенного мужчины. В полицию сообщили, что трое неизвестных сначала избили мужчину, а затем силой затащили потерпевшего в багажник автомобиля ВАЗ 2106 светлого цвета.

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