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Патрульные скрутили пенсионера, отказавшегося прекратить стихийную торговлю в Черновцах: видео возмутило сеть
В городе Черновцы, пострадавшем недавно от сильных ливней, полицейские скрутили пенсионера, торгующего в неустановленном месте — мужчине стало плохо.
«В Черновцах полицейские одели наручники на пожилого мужчину, ему стало плохо. Видео — СтопХам Буковина», — говорится в комментарии к видео, которое посмотрели более миллиона интернет-пользователей. Ролик в сеть выложил tva.ua.
Под этим постом завязалась активная дискуссия. Интернет-пользователи критиковали методы полицейских. Впрочем, были и те, кто говорил, что не прав был торговавший пенсионер.
Тем временем в управлении патрульной полиции области заявили, что правоохранителей на место вызывали несколько раз — мужчина торговал продуктами питания с тротуара.
«Мужчина был несколько раз предупрежден, после чего согласно ст. 261 КУоАП задержан с применением спецсредства наручники согласно ст. 45 ЗУ „О национальной полиции“. После чего мужчине стало плохо, патрульные на место происшествия вызвали медиков, он в госпитализации не нуждался. На данного гражданина составлены админматериалы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского…) КоАП, ст. 44−3 КУоАП (нарушение правил карантина)», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновцах проводили спецоперацию по розыску похищенного мужчины. В полицию сообщили, что трое неизвестных сначала избили мужчину, а затем силой затащили потерпевшего в багажник автомобиля ВАЗ 2106 светлого цвета.226
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Появились любопытные данные о судьбе иностранцев, устроивших разборки со стрельбой на Бессарабке в Киеве
Патрульные скрутили пенсионера, отказавшегося прекратить стихийную торговлю в Черновцах: видео возмутило сеть
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».