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В МИД Германии пожаловалась на сложности переговоров в "нормандском формате"
Переговоры в «нормандском формате» по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже, которые могут состоятся в августе, продвигаются очень медленно.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, представляя в понедельник, 13 июля, на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года, передает DW.
«Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России», — подчеркнул Хайко Маас.
В частности он напомнил, что полное прекращение огня так и не достигнуто, а договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже по разведению сил не выполнены.
Также Маас напомнил, что внутри Евросоюза сохраняется «минимальный консенсус» в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций.
При этом министр подчеркнул, что политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.
«Я считаю, что мы нуждаемся в большем. (…) Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС», — отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией «нужное решение в Украине».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников считает, что наша страна заинтересована во включении в минский и нормандский форматы переговоров по урегулированию на Донбассе США и Великобритании.73
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