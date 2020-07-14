В МИД Германии пожаловалась на сложности переговоров в "нормандском формате"

Мир

Переговоры в «нормандском формате» по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже, которые могут состоятся в августе, продвигаются очень медленно.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, представляя в понедельник, 13 июля, на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года, передает DW.

«Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России», — подчеркнул Хайко Маас.

В частности он напомнил, что полное прекращение огня так и не достигнуто, а договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже по разведению сил не выполнены.

Также Маас напомнил, что внутри Евросоюза сохраняется «минимальный консенсус» в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций.

При этом министр подчеркнул, что политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.

«Я считаю, что мы нуждаемся в большем. (…) Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС», — отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией «нужное решение в Украине».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников считает, что наша страна заинтересована во включении в минский и нормандский форматы переговоров по урегулированию на Донбассе США и Великобритании.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter