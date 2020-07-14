27.04 / 27.10 30.44 / 30.68
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В МИД Германии пожаловалась на сложности переговоров в "нормандском формате"

6:52 14 июля 2020
Переговоры в нормандском формате

Переговоры в «нормандском формате» по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже, которые могут состоятся в августе, продвигаются очень медленно.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, представляя в понедельник, 13 июля, на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года, передает DW.

«Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России», — подчеркнул Хайко Маас.

В частности он напомнил, что полное прекращение огня так и не достигнуто, а договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже по разведению сил не выполнены.

Также Маас напомнил, что внутри Евросоюза сохраняется «минимальный консенсус» в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций.

При этом министр подчеркнул, что политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.

«Я считаю, что мы нуждаемся в большем. (…) Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС», — отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией «нужное решение в Украине».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников считает, что наша страна заинтересована во включении в минский и нормандский форматы переговоров по урегулированию на Донбассе США и Великобритании.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

указатель

Россия выходит из "Минска"? В Украине прояснили ситуацию с недавним заявлением Грызлова по Донбассу

Ная Ривера с сыном

Из последних сил спасла сына: найдено тело утонувшей звезды сериала «Хор» Наи Риверы

Задержание пенсионера

"Превышение власти": ГБР займется патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера

Индийские девушки

Зеленский захотел увидеть в Украине побольше индусов и китайцев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер