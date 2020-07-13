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Украина намерена привлечь к переговорам по Донбассу США и Британию: что об этом известно

Призывавший Запад изменить отношение к минским договоренностям вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что наша страна заинтересована во включении в минский и нормандский форматы переговоров по урегулированию на Донбассе США и Великобритании.

Об этом он сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведется сегодня с Российской Федерацией при помощи ОБСЕ в минском формате и в „нормандском формате“ при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США как минимум», — заявил Резников.

Резников добавил, что на этот счет «ведутся сигналы, консультации».

Согласно сообщениям СМИ, в феврале в ходе встречи с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в более активном привлечении США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.

Также Резников заявил, что минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть выполнены, но их необходимо модернизировать.

«Наша делегация постоянно говорила, что минские соглашения требуют модернизации, требуют пересмотра, изменений. Но мы на сегодняшний день остаемся сторонниками того, что следует на сегодняшний день выполнить „Минск“, поскольку мы про него договорились, хотя это политические договоренности, <…>, а не какой-то международно-правовой договор», — отметил Резников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Резников рассказал о настоящих раскладах на переговорах: по его мнению, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак не может принимать многие решения в переговорах по Донбассу самостоятельно, они находятся в полномочии исключительно Владимира Путина.

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