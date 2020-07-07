Резников назвал вероятную дату проведения встречи в нормандском формате

Украина

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предполагает, что следующая встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» может состояться уже в августе.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Но она возможна только при том условии, что стороны движутся навстречу друг другу.

«Следующая встреча лидеров политических лидеров четырех стран Нормандского формата в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен „Париж“ (договоренности в Париже в декабре 2019 года). Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу», — сказал он.

При этом он отметил, что «наши оппоненты», имея в виду Россию, могут специально затягивать время или наоборот, в случае, если им что-то будет нужно на этих переговорах.

Как известно, в марте 2020 председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что главным условием следующей встречи в «нормандском формате» на высшем уровне является выполнение предыдущих договоренностей, достигших в конце 2019 в Париже. В России же считают, что Украина должна «согласовать с Донбассом» десятки законов перед проведением встречи.

В то же время президент Владимир Зеленский хочет, чтобы «нормандская встреча» состоялась несмотря на ​​пандемию коронавируса.

Напомним, что 9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча лидеров стран «нормандского формата» (Украины, Германии, Франции и РФ). Тогда было решено, что помощники президентов и министры иностранных дел стран «нормандской четверки» подготовят новый саммит через четыре месяца.

В ходе встречи президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на переговорах советников лидеров стран «нормандского формата» в Берлине 3 июля Россия выставила очередной ультиматум Украине, потребовав от Киева уже до 6 июля представить на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске проект изменений в Конституцию Украины относительно предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской области. В РФ изменения в Конституции Украины называют воплощением в жизнь так называемой «формулы Штайнмайера». Хотя сам Резников отрицает факт такого «ультиматума».

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