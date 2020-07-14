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Гордон высмеял Соловьева острой песней (видео)
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон на своем YouTube-канале записал песню о кремлевском пропагандисте Владимире Соловьеве, который с экранов прославляет Россию и Путина, а сам купил уже две виллы в Италии, платит там налоги и при любом удобном случае уезжает на «прогнивший» запад.
Песня Гордона на мелодию «На недельку до второго я уеду в Комарово.» прерывается гимном итальянских партизан Bella Ciao, которую исполняют итальянский певец Пупо и журналист и телеведущий Савик Шустер.
(Bella ciao — Прощай, красавица) — народная итальянская песня, исполнявшаяся участниками движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны и получившая широкую мировую известность в конце 1940-х годов.)
«Соловьев ужасно мутен — это понял даже Путин, но такого п… здобола очень трудно отыскать», — поет Дмитрий Гордон.
На видео присутствует нецензурная лексика
Напомним, Соловьев — один из самых востребованных в Российской Федерации телевизионных пропагандистов. Он неоднократно интервьюировал Путина и прочих высокопоставленных персонажей. Соловьев ведет свои шоу эмоционально, убедительно, успешно выполняя поставленную Кремлем задачу: убедить миллионы зрителей в том, что Россия — великое государство, равных которому просто нет, а Запад — загнивает и бесится, потому что ничего с этой сверхдержавой сделать не может. С этой целью телеведущий всякий раз нагло и цинично перевирает, подтасовывает, передергивает факты и откровенно манипулирует аудиторией.
Соловьев, имея две виллы в Италии, является резидентом этой страны и платит налоги не в бюджет России, за которую он так рьяно агитирует в телеэфире, а в итальянский.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!