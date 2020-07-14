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Бывшая жена Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире, но всего на один день
Бывшая жена самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Безос на один день стала богатейшей женщиной в мире. По данным журнала Forbes 13 июля ее состояние увеличилось до 65,2 миллиардов долларов. Таким образом она оттеснила на второе место внучку основателя компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майер.
Состояние самого Джеффа Безоса по данным на 13 июля оценивалось в 194,5 миллиарда долларов. Это рекордный показатель для участника списка Forbes за почти 40 лет подсчетов состояний миллиардеров.
Однако уже утром 14 июля капиталы Маккензи Безос уменьшились до 60,8 миллиарда долларов. И 67-летняя Беттанкур-Майер отвоевала свой титул самой богатой женщины в мире, который она удерживает с 2017 года — после смерти своей матери Лилиан Беттанкур. Франсуазе принадлежит 64,1 миллиард долларов.
Между тем 12 июля 50-летняя писательница Маккензи Безос стала также богатейшей женщиной в США — после того, как акции Amazon резко подрожали.
После «самого дорогого в мире развода» в 2019 году Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые на тот момент стоили около 37 миллиардов долларов. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джефф Безос купил дом за 165 миллионов долларов у другого миллиардера.
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