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Джефф Безос купил дом за 165 миллионов долларов у другого миллиардера (фото)
Самый богатый человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос, купил особняк у другого американского миллиардера — продюсера Дэвида Геффена. Сумма сделки, как сообщает The Wall Street Journal, составила 165 миллионов долларов, установив таким образом рекорд для жилой недвижимости в Лос-Анджелесе.
Поместье, которое приобрел Безос, носит неофициальное название Warner Estate, поскольку в 1930-х годах оно принадлежало Джеку Уорнеру — бывшему главе киностудии Warner Bros. На территории имения площадью 3,6 гектара помимо основного особняка имеется дом для гостей, в котором некогда останавливалась Мэрилин Монро.
Геффен купил этот дом за 47,5 миллиона долларов в 1990-м году. На то время эта сумма также стала рекордной.
56-летний Безос, который в прошлом году развелся со своей женой Маккензи, намерен поселиться в новом доме вместе со своей 50-летней возлюбленной Лорен Санчес.
Сообщается, что Джефф также купил за 90 миллионов долларов участок земли в Лос-Анджелесе, который принадлежал сооснователю Microsoft Полу Аллену, умершему в 2018 году. Безос не собирается пока ничего тут строить — покупка стала инвестицией денег.
Состояние бизнесмена оценивается сейчас в 131 миллиард долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что подруга Безоса Лорен Санчес засветила голые ноги и огромное бриллиантовое кольцо.
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