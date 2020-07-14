Напоил и изнасиловал: в Одессе задержали обидчика 16-летней девушки (фото, видео)

Происшествия

На Одесчине произошел еще один случай изнасилования несовершеннолетней — ЧП случилось в областном центре в понедельник, 13 июля.

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась 16-летняя одесситка. Девушка рассказала, что в гидропарке «Лузановка» незнакомый мужчина предложил подвезти ее домой.

«По дороге мужчина купил ей две бутылки слабоалкогольного напитка, которые она выпила, а потом вывез в безлюдное место и воспользовался беспомощным состоянием для удовлетворения своих половых потребностей», — сообщили в областном главке полиции и добавили, что оперативникам понадобилось несколько часов, чтобы установить личность мужчины и задержать его.

Девушка опознала обидчика — им оказался 34-летний житель Киевского района Одессы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УК Украины. Санкция статьи — лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней школьницы. Ему инкриминируют еще восемь подобных эпизодов.

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