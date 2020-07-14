26.99 / 27.22 30.33 / 30.80
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Напоил и изнасиловал: в Одессе задержали обидчика 16-летней девушки (фото, видео)

10:28 14 июля 2020
Наручники

На Одесчине произошел еще один случай изнасилования несовершеннолетней — ЧП случилось в областном центре в понедельник, 13 июля.

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась 16-летняя одесситка. Девушка рассказала, что в гидропарке «Лузановка» незнакомый мужчина предложил подвезти ее домой.

«По дороге мужчина купил ей две бутылки слабоалкогольного напитка, которые она выпила, а потом вывез в безлюдное место и воспользовался беспомощным состоянием для удовлетворения своих половых потребностей», — сообщили в областном главке полиции и добавили, что оперативникам понадобилось несколько часов, чтобы установить личность мужчины и задержать его.

Девушка опознала обидчика — им оказался 34-летний житель Киевского района Одессы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УК Украины. Санкция статьи — лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней школьницы. Ему инкриминируют еще восемь подобных эпизодов.

324

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Наручники

Напоил и изнасиловал: в Одессе задержали обидчика 16-летней девушки (фото, видео)

Грант Имахара

В 49 лет умер экс-ведущий «Разрушителей легенд»

завод Электортяжмаш

"Электротяжмаш" остановился при Зеленском, завод не будет голосовать за «Слуг», — рабочие

Массимо Челлино

63-летний президент итальянского клуба отбился на улице от двух грабителей (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер