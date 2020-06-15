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Происшествия

Под Одессой 36-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней падчерицы

15:14 15 июня 2020
девочка закрывает лицо рукой

Два месяца пребывания под стражей — таков предварительный срок (он может быть продлен в случае необходимости проведения дальнейшего расследования) содержания в СИЗО, определенный судом жителю Подольского района Одесской области. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. (На днях под Николаевом отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу.)

Расследованием деяний 36-летнего отчима потерпевшей занимаются сотрудники полиции. По их данным, выпивший «папаша» ударил падчерицу по лицу, а затем «раздел ее и, применив физическую силу, совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней».

Несмотря на угрозу «всеобщей молвы и осуждения», девочка не стала молчать о происшедшем. Говорят, что еще до ЧП насильник постоянно издевался над ней.

Подозреваемого задержали, он признался в содеянном и подтвердил показания потерпевшей.

Досудебное расследование продолжается. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жутком случае, произошедшем в Черноморске Одесской области. Там мужчина похитил и изнасиловал 8-летнего мальчика. Педофила приговорили к 12 годам лишения свободы.

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