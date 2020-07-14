Спорт

63-летний президент итальянского клуба отбился на улице от двух грабителей (фото)

Президент футбольного клуба «Брешия» Массимо Челлино едва не стал жертвой ограбления, которые последнее время участились в Италии.

Как сообщает Sky Sports, 63-летний бизнесмен, выйдя из своего автомобиля возле одного из супермаркетов города Паденге-суль-Гарда на юге страны, подвергся нападению со стороны двух молодчиков, которые попытались сорвать с его руки дорогие часы.

Челлино, ставший президентом «Брешии» в 2017 году, вовремя среагировал и успел дать отпор злодеям. Правда, сохранив ценную вещь, Массимо не избежал физических повреждений — потеряв равновесие, мужчина врезался носом в открытую дверь автомобиля.

Челлино стал президентом "Брешии" в 2017 году

Инцидент произошел на следующий день после поражения «Брешии» от «Ромы» в рамках очередного тура серии А. Команда Челлино продолжает находиться в зоне вылета, на предпоследнем месте, отставая от спасительной 17-й строчки на девять очков. До завершения сезона-2019/2020 в чемпионате Италии осталось сыграть шесть туров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии ограблен дом бывшего владельца «Лестера», погибшего при крушении вертолета.

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