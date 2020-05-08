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- 13:36 Осквернили память: ограблен дом экс-владельца «Лестера», погибшего при крушении вертолета
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Осквернили память: ограблен дом экс-владельца «Лестера», погибшего при крушении вертолета (фото)
Банда злоумышленников совершила налет на дом бывшего владельца футбольного клуба «Лестер» Вишая Шривадданапрабхи (на фото), который погиб при крушении вертолета прямо у стадиона в октябре 2018 года.
По информации The Sun, из дома покойного тайского миллиардера в западном Лондоне были украдены ценности, суммарная стоимость которых превышает 1 млн фунтов стерлингов (примерно 1,1 млн евро).
«Дом полностью разграблен, пропало много ценных и сентиментальных вещей. Воры фактически осквернили его память. Ни один из похищенных предметов пока не найден», — цитирует издание одного из представителей семьи бывшего владельца «Лестера», которого похоронили в Таиланде.
Напомним, что в 2016 году Вишай Шривадданапрабхи стал одним из творцов сенсационного успеха «Лестера», впервые в истории клуба завоевавшего «золото» чемпионата Англии.
Кстати, полиция не исключает, что в доме миллиардера орудовала та же банда, которая за 10 дней до этого проникла в жилище главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда, вынеся ювелирных украшений и часов его супруги Кристины на сумму около 70 тысяч евро.
Фрэнк Лэмпард с супругой
По иронии судьбы легендарный экс-футболист сборной Англии Лэмпард пострадал от злоумышленников уже четвертый раз. В 2008 году у него поочередно угнали Mercedes и Aston Martin, а в 2018-м — воры наведались в его особняк.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что был ограблен дом главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
Фото Getty Images
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