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Спорт

Звезда «Милана» подвергся дерзкому ограблению, сидя за рулем автомобиля (фото)

8:02 10 июня 2020
Самуэль Кастильехо

Полузащитнику «Милана» Самуэлю Кастильехо довелось пережить не самые приятные минуты, возвращаясь домой после тренировки. Как сообщает Milan News, футболист остановился на одном из светофоров, и в этот момент подвергся дерзкому ограблению.

«А в Милане все в порядке? Два парня ограбили меня, направив пистолет мне в лицо. Слава Богу, забрали только часы, со мной все в порядке», — написал Самуэль на своей странице в Instagram.

Грабители позарились на часы футболиста

Отметим, что Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года, перейдя из испанского «Вильярреала» за 21,3 млн евро. За «росо-нерри» Самуэль провел во всех турнирах 59 матчей, в которых забил 5 мячей.

Напомним, что нынешний сезон в Италии планируют возобновить 20 июня. «Милан» на момент приостановки чемпионата занимал в турнирной таблице седьмое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Манчестер обокрали квартиру полузащитника «МанСити» Рияда Мареза, забрав несколько элитных часов на сумму более 300 тысяч евро.

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