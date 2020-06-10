Звезда «Милана» подвергся дерзкому ограблению, сидя за рулем автомобиля (фото)

Спорт

Полузащитнику «Милана» Самуэлю Кастильехо довелось пережить не самые приятные минуты, возвращаясь домой после тренировки. Как сообщает Milan News, футболист остановился на одном из светофоров, и в этот момент подвергся дерзкому ограблению.

«А в Милане все в порядке? Два парня ограбили меня, направив пистолет мне в лицо. Слава Богу, забрали только часы, со мной все в порядке», — написал Самуэль на своей странице в Instagram.

Грабители позарились на часы футболиста

Отметим, что Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года, перейдя из испанского «Вильярреала» за 21,3 млн евро. За «росо-нерри» Самуэль провел во всех турнирах 59 матчей, в которых забил 5 мячей.

Напомним, что нынешний сезон в Италии планируют возобновить 20 июня. «Милан» на момент приостановки чемпионата занимал в турнирной таблице седьмое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Манчестер обокрали квартиру полузащитника «МанСити» Рияда Мареза, забрав несколько элитных часов на сумму более 300 тысяч евро.

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