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"Я вам покажу, как получать аплодисменты каждый день", — Луценко рассказал о разговоре с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский, доверие к которому за год упало вдвое, был уверен, что сделать страну счастливой и получить за это аплодисменты легко, но ошибся.
Об этом в интервью «Буквам» заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко, назвавший убеждения Зеленского наивными.
«Фраза „просто надо перестать стрелять“ — ключ к его логике. Просто надо перестать … и давать людям счастье. Он был уверен, что уже давно все есть, но просто злой Порошенко и еще какие-то злые олигархи не дают народу счастья. А на самом деле вот оно, лежит, просто надо открыть дверь и счастье пойдет в народ срывать аплодисменты», — отметил Юрий Луценко и добавил, что Зеленский был в этом абсолютно уверен.
Экс-генпрокурор вспомнил слова президента, который как-то ему сказал: «Я покажу вам, как получать аплодисменты каждый день». Луценко ему тогда ответил, что такого не будет — если политик каждый день получает аплодисменты, то это значит, что он завалит все дело.
«Никогда за непопулярные решения не аплодируют, а без непопулярных решений никогда не происходит прогресса в любой стране. Ну, мы остались при своих точках зрения. Так вот», — резюмировал Юрий Луценко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», социсследования Центра Разумкова показали, что через год после президентских выборов только 37% опрошенных поставили Зеленскому оценку «хорошо» или «очень хорошо». 34% оценили его работу на «тройку» (ни хорошо, ни плохо), а еще у 28% опрошенных оценки колебались между «довольно плохо» и «очень плохо».315
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