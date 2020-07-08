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Украина

Стремительное падение рейтинга Зеленского показали в инфографике

12:44 8 июля 2020
Владимир Зеленский

Доверие к президенту Украину менее чем за год упало вдвое. Об этом свидетельствуют данные соцопросов.

Как сообщает НВ, на конец июня 2020 года количество украинцев, которые не одобряют действия и заявления Зеленского (45%), впервые стало больше тех, кто относится с одобрением.

Причем в мае эти цифры составляли 47% (одобряют) и 37% (не одобряют). Однако Владимир Зеленский продолжает оставаться самым рейтинговым политиком в Украине и при проведении президентских выборов одержал бы победу.

На первом графике показан электоральный рейтинг Зеленского — число избирателей, которые готовы проголосовать за него.

Второй график отображает динамику доверия к Зеленскому (по опросам Центра Разумкова и группы «Рейтинг») и одобрения его действий (опросы КМИС).


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Ранее известный украинский журналист назвал причину падения рейтинга Зеленского.

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