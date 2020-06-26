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Меньше половины украинцев считают, что Зеленский хорошо справляется с работой президента, — опрос
Пока Владимир Зеленский думает о втором президентском сроке, население Украины выставило ему оценки за первый год работы. Большинство считает, что свои предвыборные обещания Зеленский не выполнил и вряд ли выполнит до конца каденции. Хорошие оценки за год работы главе государства поставил лишь один из трех опрошенных. Такие данные приводит Центр Разумкова на основании апрельского опроса населения Украины.
В Центре Разумкова обратили внимание, что в апреле — спустя год после президентских выборов — только 37% опрошенных поставили Зеленскому оценку «хорошо» или «очень хорошо». 34% оценили работу нового президента на «тройку» (ни хорошо, ни плохо). Еще у 28% опрошенных оценки колебались между «довольно плохо» и «очень плохо».
На прямой вопрос о выполнении предвыборных обещаний Зеленским большинство опрошенных признало, что громкие планы (мир на востоке Украины, отстранение олигархов, снижение тарифов, повышение пенсий, борьбы с коррупцией) так и не воплотились в жизнь. Лишь 3,5% опрошенных считают, что Зеленский выполнит обещания до конца президентского срока.
42% опрошенных считают, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась. Для 33% в стране ничего не изменилось. Увидели улучшения лишь 15% респондентов.
Опрос проводился по телефону. С 24 по 29 апреля опрошено 2056 взрослых респондентов во всех регионах, кроме оккупированных. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, ранее Зеленский заявлял журналистам, что не следит за своими рейтингами, но при этом привел социологические данные о народной поддержке.
Фото president.gov.ua22
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