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Букингемский дворец наладил выпуск джина на травах из сада королевы (фото)
Букингемский дворец наладил выпуск своего собственного фирменного джина. Алкогольный напиток будет настаиваться на травах из сада и теплиц королевы Елизаветы. Всего для его производства будет использовано 12 наименований растений — в их числе лимонная вербена, боярышник, лавровый лист.
Джин будет разлит по красивым бутылкам емкостью 700 миллилитров. Стоимость каждой — 40 фунтов (около 50 американских долларов)
Выручка будет направлена в фонд, который занимается сохранением сокровищ британской короны Royal Collection Trust.
Как пишет издание The Mirror, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, доходы королевы сократились примерно на 37,5 миллиона долларов, поскольку королевские дворцы и замки были закрыты для посещений туристов.
Сама Елизавета II является большой любительницей джина. Она также питает пристрастие к дюбонне — французскому аперитиву на основе крепленого вина, ароматизированного корой хинного дерева и травами. А для любимого коктейля королевы следует смешать одну часть джина с двумя частями дюбонне, добавив лед и ломтик лимона.
Фото PA
Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета впервые приняла участие в публичной видеоконференции.
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