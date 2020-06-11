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В ногу со временем: королева Елизавета впервые приняла участие в публичной видеоконференции (видео)
Королева Великобритании Елизавета II, чьи фотографии верхом на пони ранее обнародовал Букингемский дворец, в свои 94 года идет в ногу со временем, активно осваивая современные технологии. Ее Величество приняла участие в своей первой публичной видеоконференции. До сих пор она общалась по видеосвязи только с членами своей семьи, с которыми не может сейчас видеться из-за режима самоизоляции.
Самыми активными в сфере дистанционного общения из всех родственников монарха являются принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые регулярно пользуются Zoom, выполняя свои официальные обязанности на удаленке. Елизавета в этом деле еще новичок, однако, как сочли ее подданные, она прекрасно справилась с задачей.
Королева, а также ее единственная дочь принцесса Анна, в течение 20 минут общались с людьми, которые заботятся о пожилых и немощных. Анна возглавляет созданный ею в 1991 году фонд The Princess Royal Trust for Carers, оказывающий поддержку таким работникам.
Елизавета II вела трансляцию из Виндзорского замка. «Мне интересно слушать ваши истории и рассказы. Я очень впечатлена теми результатами, которых вам удалось уже достичь. И я рада, что смогла присоединиться к этому разговору сегодня, — отметила Елизавета II в видео, часть которое опубликовал дворец.
To mark #CarersWeek2020, The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @CarersTrust to find out more about the challenges they face. pic.twitter.com/ieMyPWlNeV— The Royal Family (@RoyalFamily) June 11, 2020
Елизавета II вместе со своим мужем принцем Филиппом находится на изоляции в Виндзорском замке с середины марта. 10 июня супруги, как писали «ФАКТЫ», вместе отпраздновали 99-летие герцога Эдинбургского.
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