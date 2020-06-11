26.50 / 26.70 29.75 / 30.22
Киев: +31
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В ногу со временем: королева Елизавета впервые приняла участие в публичной видеоконференции (видео)

15:31 11 июня 2020
Королева Елизавета

Королева Великобритании Елизавета II, чьи фотографии верхом на пони ранее обнародовал Букингемский дворец, в свои 94 года идет в ногу со временем, активно осваивая современные технологии. Ее Величество приняла участие в своей первой публичной видеоконференции. До сих пор она общалась по видеосвязи только с членами своей семьи, с которыми не может сейчас видеться из-за режима самоизоляции.
Самыми активными в сфере дистанционного общения из всех родственников монарха являются принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые регулярно пользуются Zoom, выполняя свои официальные обязанности на удаленке. Елизавета в этом деле еще новичок, однако, как сочли ее подданные, она прекрасно справилась с задачей.

Королева, а также ее единственная дочь принцесса Анна, в течение 20 минут общались с людьми, которые заботятся о пожилых и немощных. Анна возглавляет созданный ею в 1991 году фонд The Princess Royal Trust for Carers, оказывающий поддержку таким работникам.

Елизавета II вела трансляцию из Виндзорского замка. «Мне интересно слушать ваши истории и рассказы. Я очень впечатлена теми результатами, которых вам удалось уже достичь. И я рада, что смогла присоединиться к этому разговору сегодня, — отметила Елизавета II в видео, часть которое опубликовал дворец.

Елизавета II вместе со своим мужем принцем Филиппом находится на изоляции в Виндзорском замке с середины марта. 10 июня супруги, как писали «ФАКТЫ», вместе отпраздновали 99-летие герцога Эдинбургского.

Читайте также: У королевы Елизаветы II есть личный iPad и тайный аккаунт на Facebook.

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

"Это действует убийственно": в ЕС указали Зеленскому на важный момент в его поведении

ДТП с Ефремовым

В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым (видео)

Врачи

Коронавирус поразил Китай еще в конце прошлого лета: в США опубликовали громкое расследование (фото)

граната

Смертельный взрыв под Харьковом: появились фото и данные о погибшем

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер