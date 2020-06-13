В Виндзорском замке прошла церемония в честь дня рождения королевы Елизаветы (фото, видео)

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Во вторую субботу июня в Великобритании по традиции празднуется день рождения королевы. На самом деле Елизавета II родилась 21 апреля. Однако официальные торжества всегда проходят в первый месяц лета, когда устанавливается хорошая погода. Обычно в Лондоне по этому поводу проводится торжественный военный парад Trooping the Colour (Вынос знамени), на котором появляются все члены королевской семьи. Королева и ее родственники принимают участие в процессии карет и наблюдают с дворцового балкона за пролетом авиации.

В этом году парад в Лондоне отменили из-за пандемии коронавируса. И устроили гораздо более скромное мероприятие — своеобразный мини-парад, который состоялся в Виндзорском замке, где с середины марта самоизолировались Елизавета и ее муж принц Филипп. Публику на него не допустили. Однако телерадиокомпания Би-би-си вела онлайн-трансляцию с этого закрытого события.

В церемонии, которая продлилась около 20 минут, приняли участие Валлийская гвардия и военный оркестр. Все военные, выстроившиеся в замковом внутреннем дворе, соблюдали между собой необходимую дистанцию в 2,2 метра.

The Queen is wearing a muted jade Stewart Parvin outfit for her official birthday parade at Windsor. Its a floral silk dress with pleated hem detail, in shades of jade grey and dusty pink. Her hat is by Rachel Trevor-Morgan. She is wearing a diamond leek Welsh Guards brooch. pic.twitter.com/OoXV8N8zBE — Richard Palmer (@RoyalReporter) June 13, 2020

В момент появления во дворе королевы в ее честь был дан салют. Завершилась церемония еще одним салютом.

Сияющая 94-летняя Елизавета с удовольствием наблюдала за мини-парадом, сидя на кресле под навесом. Она была в бирюзово-голубом наряде от Stewart Parvin (в декабре 2019 года она появлялась в нем в парламенте), выбрав в качестве аксессуаров свои любимые серьги и ожерелье из жемчуга, а также бриллиантовую брошь. Фанатов королевской семьи, правда, несколько обеспокоило то, что Ее Величество и сопровождавшие ее высшие военные чины были без масок.

Принц Филипп, который 10 июня отметил свое 99-летие, на церемонии отсутствовал.

Это можно считать первым появлением Елизаветы на публике с 9 марта, когда она посетила службу в честь Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.

Парад в Лондоне в честь дня рождения отменяется во второй раз за все время правления Елизаветы II. В прошлый раз он не состоялся в 1955 году, спустя три года после ее коронации. Причиной стала всеобщая забастовка железнодорожников. А день рождения британского монарха в Виндзоре не отмечали с 1895 года — со времени правления королевы Виктории.

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