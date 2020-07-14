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Происшествия

Боевики забрали тело бойца ВСУ, погибшего под Зайцево

12:49 14 июля 2020
Каска

Боевики забрали себе тело военнослужащего ВСУ, который подорвался на взрывном устройстве под Зайцево 13 июля.

Как сообщает «ТСН», об этом сообщил командир 35-й бригады морской пехоты. Сейчас представители ОБСЕ пытаются договорится с боевиками, чтобы украинские военные смогли забрать тело погибшего медика и еще одного бойца ВСУ, который был ранен. Сейчас ничего не известно о том, жив он или нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики вопреки договоренностям открыли огонь по эвакуационной группе, которая прибыла забрать тело подорвавшегося бойца ВСУ. Они убили медика и ранили одного военнослужащего.

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