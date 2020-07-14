Боевики забрали тело бойца ВСУ, погибшего под Зайцево

Происшествия

Боевики забрали себе тело военнослужащего ВСУ, который подорвался на взрывном устройстве под Зайцево 13 июля.

Как сообщает «ТСН», об этом сообщил командир 35-й бригады морской пехоты. Сейчас представители ОБСЕ пытаются договорится с боевиками, чтобы украинские военные смогли забрать тело погибшего медика и еще одного бойца ВСУ, который был ранен. Сейчас ничего не известно о том, жив он или нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики вопреки договоренностям открыли огонь по эвакуационной группе, которая прибыла забрать тело подорвавшегося бойца ВСУ. Они убили медика и ранили одного военнослужащего.



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