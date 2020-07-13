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Украина

"Нарушили все моральные нормы": боевики убили военного медика, пытавшегося помочь раненому, — штаб ООС

22:01 13 июля 2020
военные

В понедельник, 13 июня, на Донбассе во время эвакуации погибших бойцов ВСУ с поля боя был убит военный медик.

«Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили все моральные и гуманитарные нормы и обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя, который сегодня, 13 июля, погиб подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево», — говорится в сообщении штаба ООС.

По информации штаба, получив подтверждение режима тишины, группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела погибшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один — получил боевую травму.

Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации, сообщили в штабе.

Напомним, 13 июля на Донбассе погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Чумаченко Евгений.

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